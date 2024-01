Zerbin in panchina, ma vuole esaltarsi ancora nella ripresa L'esterno andrà comunque via: lo aspetta il Monza in prestito

Pochi minuti da eroe nella semifinale contro la Fiorentina. Pochi minuti ma due gol, uno dietro all’altro che hanno chiuso i giochi con la Viola. Alessio Zerbin ha vissuto una notte speciale a Riyadh. È salito sul tappeto volante e si è regalato una prestazione da otto in pagella. Stasera contro l’Inter partirà dalla panchina. Sarà la sua ultima sfida in maglia azzurra per questa stagione. Già domani potrebbe trasferirsi al Frosinone. Ma prima di salutare tutto vorrebbe vivere qualche altra bella emozione. Sicuramente Mazzarri lo terrà in considerazione per la seconda parte del match con i nerazzurri. Meglio approfittare del momento positivo di questo ragazzo novarese. Può essere che il fluido funziona ancora e cambi le sorti di una finale che alla vigilia sono a favore dell’Inter. Di sicuro darà tutto. Magari non avrà bisogno di “svegliarsi” battendo la testa sul palo. Di certo vorrebbe togliersi lo sfizio di alzare la Supercoppa prima di andare via.