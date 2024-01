Mangala, il Napoli vuole chiudere De Laurentiis prova a prendere il centrocampista dal Nottingham Forest: si tratta sulla formula

Altri due acquisti, forse anche tre. Il mercato del Napoli non è affatto finito, anzi. Si è dentro la ricerca dei ruoli più delicati da coprire, vale a dire il centrocampista “difensivo” e il difensore centrale vero e proprio. La caccia al centrocampista prosegue in casa Napoli e in cima alla lista ora c’è Orel Mangala, 26 anni, in forza al Nottingham Forest. Il club azzurro fa sul serio per il mediano belga, tiene vivi i contatti e nelle ultime ore ha aumentato la sua offerta, stando a quanto riferiscono dalla Germania. Sky Deutschland fa sapere che Aurelio De Laurentiis ha proposto al sodalizio inglese un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro al presentarsi però di determinate condizioni. Si attende adesso una risposta. Il Napoli vuole regalare Mangala a Mazzarri. Nelle ultime ore è stata fatta una nuova offerta agli inglesi per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un paio di giorni fa il Napoli aveva anche parlato con il giocatore formulando una proposta circa il salario. Nelle ultime ore il giocatore ha comunque dato priorità all’Italia e alclub di De Laurentiis rispetto al Rennes.

Classe 1998, seguito dal Napoli, Orel Mangala è cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht (con in mezzo un anno con la Primavera del Borussia Dortmund) prima di passare allo Stoccarda e debuttare tra i professionisti. Con la squadra tedesca è rimasto fino al 2022,compreso un prestito all’Amburgo, anno in cui ha debuttato con la nazionale maggiore belga ed è stato acquistato dai Forest per 13 milioni. In questa stagione a Nottingham ha raccolto 19 presenze e un gol. Si lavora anche al difensore: mentre l’Udinese dice no per Perez (vorrebbe cederlo in estate), il Napoli corteggia l’exBologna Theate, oggi al Rennes. Operazione difficile, anche per i costi. Sul fronte cessioni si lavora al prestito di Popovic, che non andrà più al Frosinone. Il club ciociaro aveva prenotato il serbo, ma poi ha fatto sapere di non aver slot liberi per ingaggiarlo, infatti il trequartista è extracomunitario. Tuttavia, col mercato aperto ci sarebbe la possibilità di liberare un posto. In ogni caso il Napoli sta cercando un altro club, con l’obiettivo di far giocare il classe 2006 il più possibile. Si parla del Monza, ma anche Salernitana e Lecce stanno valutando, altrimenti si guarderà all’estero. Zerbin è in uscita, lo aspetta proprio il Frosinone.