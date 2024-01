Mazzarri perde Mario Rui: c'è Zerbin al suo posto. Le formazioni ufficiali Per la finale di Supercoppa contro l'Inter confermato il 3-4-3

Alle ore 20 ci sarà la finale di Supercoppa Italiana in Arabia tra Napoli e Inter. Ecco le formazioni ufficiali. La novità è l'assenza dai titolari di Mario Rui, out per una vescica al piede molto fastidiosa. Risulta in panchina, da capire se potrà entrare. Nell'Inter è in panchina Alessandro Bastoni per un affaticamento, anche qui da capire se eventualmente potrà subentrare. In panchina ma sta bene Zielinski, potrà entrare. Regolarmente titolare Calhanoglu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

INTER - Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.