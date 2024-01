De Laurentiis: "Ho visto una squadra in crescita, ho ringraziato i calciatori" Il presidente dopo la sconfitta in Supercoppa: "La classe arbitrale va rifondata"

"Onore al merito a chi vince, però ho visto un Napoli in crescita che nonostante sia rimasto in dieci e avesse varie assenze ha dato filo da torcere all'Inter". Aurelio De Laurentiis commenta la finale di EA Sports FC Supercup.

"Sono entrato negli spogliatoi a fine gara e ho ringraziato i calciatori per ciò che hanno dato in campo. Credo che il Napoli stia trovando la strada giusta"

"Siamo in pieno mercato e oltre ai tre acquisti già effettuati completeremo ulteriormente la rosa con altri due calciatori. Questa sera ho visto una squadra che sta crescendo e sono fiducioso per il nostro futuro"

"La cosa meravigliosa di questa Supercoppa è aver scoperto un Paese con uno sviluppo straordinario e potente che vedremo non negli anni ma nei mesi. Credo che questo sarà un luogo che rappresenterà l'epicentro dell'economia e della bellezza mondiale".

Sull'arbitraggio e l'espulsione di Simeone:

"Mi dispiace per Rocchi per questo momento arbitrale, quindi non voglio commentare o argomentare come è magari nel pensiero dei tifosi. Rispetto e comprendo come impone il mio ruolo da Presidente. Però qui c'era una festa di sport e quando si lascia una squadra in dieci si rovina lo spettacolo della sfida. Questo è il mio rammarico per questa serata"