Mangala si avvicina: ha già dato l'ok al Napoli, affare in chiusura Il Napoli vuole chiudere per il centrocampista belga

Il primo obiettivo del Napoli in mediana è Orel Mangala. Il centrocampista belga è sempre più vicino al trasferimento in azzurro. Il venticinquenne infatti ha già dato il via libera per lasciare il Nottingham Forest e la Premier League, ripartendo dal club partenopeo.

Dopo le trattative degli ultimi giorni, le due società tuttavia devono trovare l'intesa definitiva per formalizzare l'operazione. L'ipotesi più probabile è quella di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Inoltre, il centrocampista firmerebbe un ricco contratto di quattro anni dopo il termine dell'operazione temporanea. Tuttavia, il club inglese chiede anche 5 milioni per lasciarlo partire in prestito. L'impressione, tuttavia, è che i due club siano vicini ad un accordo definitivo.