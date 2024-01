Perez prima scelta per la difesa, s’intensificano i contatti Si lavora per prendere un difensore: l'alternativa è Theate del Rennes

Il Napoli sta intensificando i contatti per chiudere l'acquisto di Nehuen Perez dell'Udinese. Il centrale argentino classe 2000 è la prima scelta del club partenopeo per rinforzare la sua difesa: i primi contatti a inizio mese ma adesso - archiviata la Supercoppa Italiana - la trattativa è entrata nel vivo.

La posizione in classifica dei friulani (dopo 21 giornate un solo punto di vantaggio sull'Hellas terzultimo) non agevola la chiusura. Ed è il motivo per cui il presidente Pozzo negli ultimi giorni s'è irrigidito sulla sua posizione alzando la posta e chiedendo venti milioni di euro. Il Napoli non s'è fin qui spinto oltre i 15, non vorrebbe ulteriormente rilanciare, ma si lavora a un accordo a metà strada, una intesa possibile solo a una condizione: ovvero che l'Udinese - nel frattempo - chiuda per un altro difensore. Per il sostituto di Nehuen Perez.

Il club friulano a inizio mese ha già chiuso per un altro centrale di difesa argentina. Si tratta di Lautaro Giannetti, ex pilastro del Velez che a trent'anni ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dall'Argentina. Ma dovesse partire Perez non basterebbe l'arrivo di Giannetti già definito a inizio gennaio: anche numericamente, a quel punto, Cioffi avrebbe necessità di un altro difensore.

L'alternativa per il Napoli non dovesse concretizzarsi questa trattativa è Arthur Theate, centrale belga classe 2000 di proprietà del Rennes. Theate ha già giocato in Italia: nella stagione 2021/22, prima del trasferimento in Francia, ha vestito la maglia del Bologna collezionando coi rossoblù trentuno presenze. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.