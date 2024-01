Napoli, ecco Dendoncker: arriva dall'Aston Villa Preso il centrocampista belga in prestito: domani farà le visite mediche

Niente di meglio che un nuovo acquisto per cancellare rabbia e delusione dopo la finale di Supercoppa persa contro l'Inter. Mentre ancora impazzano le polemiche per l'arbitraggio di Rapuano e l'ingiusta espulsione di Simeone, che ha condizionato il match, dall'Inghilterra arriva la notizia del nuovo acquisto degli azzurri. Si tratta di Leander Dendoncker dell'Aston Villa, centrocampista belga di 28 anni. Alto quasi 1.90, ha giocato molto poco in questa stagione ma è nel giro della nazionale. Arriva in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni. Si tratta di un'operazione che a quanto pare dovrebbe essere già definita: infatti il centrocampista è atteso a Roma già giovedì per le visite mediche.

Si tratta di un incontrista, che metterà fisico nel centrocampo azzurro e che sarà una delle alternative ad Anguissa. Il camerunense è in Coppa d'Africa, così come Victor Osimhen, che ancora una volta non ha perso occasione per parlare del suo futuro: "So già cosa farò, ho già deciso - ha detto l'attaccante dalla Nigeria, fresco di qualificazioni agli ottavi del torneo - completerò la stagione al Napoli poi procederò con la scelta che ho già fatto". Ennesimo malcelato annuncio del suo addio la prossima estate, che ormai non è certo un segreto. Mazzarri, intanto, ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani: domenica la sfida in casa della Lazio con parecchi assenti. Squalificati Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, infortunati Natan e Meret, con Olivera e Demme ancora da valutare.