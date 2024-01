IL PIZZINO SPOT di Urgo: Spero che basti Walter Mazzarri nella conferenza stampa dopo Lazio-Napoli si è detto "molto soddisfatto"...

Walter Mazzarri nella conferenza stampa dopo Lazio-Napoli si è detto "molto soddisfatto" per la prestazione della sua squadra, a cui ha attribuito niente di meno che una "S maiuscola". Lo ha ripetuto almeno due o tre volte. "Squadra vera", l'ha anche definita. Io non ho tutti gli anni di esperienza dell'allenatore toscano né porto in tasca un tesserino, ma di calcio ne ho visto un bel po'. C'ero quando incantava qui e nel mondo Diego Armando Maradona. E c'ero ancora - ma questa è storia recente - quando il signor Spalletti dava una lezione magistrale di calcio a tutti, compreso lui. Spero che basti.