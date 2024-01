De Laurentiis a Castel Volturno per il punto sul mercato Summit con Micheli, Meluso e Mazzarri

Aurelio De Laurentiis è andato a Castel Volturno. Il patron azzurro ha deciso di far visita ai suoi ma ha voluto incontrare i suoi uomini per fare un punto sul mercato. Un appuntamento già programmato anche perché domani si chiudono i battenti e quindi bisogna capire cosa fare. Soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Anche perché gli ingressi si sono chiusi. Mollato Perez non ci sono elementi da comprare. Poi a giugno si vedrà. Ma qualcuno dovrà andare via visto anche che finirà fuori dalle liste di Serie A e della Champions. Il riferimento è a Diego Demme che non troverebbe posto e quindi meglio partire adesso per provare a trovare un po’ di spazio altrove.