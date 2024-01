Natan lavora in parte col gruppo. Terapie per Meret e personalizzato Il difensore brasiliano potrebbe essere convocato per la partita di domenica contro il Verona

È tornato ad allenarsi il Napoli. Ieri mattina gli azzurri si sono rivisti a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima al Maradona contro il Verona. Ci sono buone notizie per Natan. Il difensore brasiliano ha svolto una prima parte di allenamento col gruppo e poi ha fatto personalizzato. La tabella di marcia potrebbe permettergli di essere convocato per il match con l’Hellas. Ancora niente da fare perMeret che ha svolto terapie e personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Olivera. Sta per tornare alla base Anguissa. Giusto il tempo di rientrare dall’Africa per mettersi a disposizione di Mazzarri. Che ha un assoluto bisogno di lui.