Mercato già concluso: non sono previste operazioni last minute Le trattative termineranno domani alle 20, ma il Napoli dovrebbe aver concluso

In attesa della chiusura del calciomercato, domani alle 20, il Napoli annuncia con il solito post di De Laurentiis il rinnovo di Matteo Politano fino al 2027. Si conclude una lunga trattativa, con l'esterno che guadagnerà 3 milioni più bonus. Ma per quanto riguarda i rinforzi, non dovrebbero esserci altre operazioni: il mercato degli azzurri si chiude con quattro innesti, più l'ingaggio del giovane trequartista Popovic, girato poi in prestito al Monza. Saltato definitivamente l'acquisto del difensore Perez: la squadra resterà così, con Ostigard pronto a trovare più spazio. Non sono previste nemmeno cessioni last minute: arrivate richieste per il terzo portiere Contini dal Lecco e per Gaetano dal Cagliari, ma il Napoli avrebbe già declinato le proposte.

Entro la mezzanotte di venerdì bisognerà consegnare la lista definitiva per la Serie A: ad oggi un giocatore è di troppo. Il sacrificato dovrebbe essere Diego Demme, destinato quindi a rimanere fuori rosa senza giocare fino al termine della stagione, quando andrà in scadenza di contratto. Nei prossimi giorni bisognerà compilare anche la lista Champions: già fuori Demme, non si possono fare più di tre cambi, e quindi uno dei quattro acquisti deve restare escluso. A rischio sembra esserci Traoré, a causa delle condizioni fisiche ancora non ottimali. Intanto Mazzarri spera di recuperare Natan per domenica: il brasiliano sta migliorando. Ci sono speranze anche per Olivera, mentre Anguissa, di rientro dalla Coppa d'Africa, oggi sarà a disposizione dell'allenatore.