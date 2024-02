IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un film horror Il Napoli è diventato il crocevia delle assurdità e delle contraddizioni

Il Napoli è diventato - purtroppo per tutti i suoi tifosi che non meritavano tanta ignominia - il crocevia delle assurdità e delle contraddizioni. Nulla è più come avrebbe dovuto essere e ci stiamo muovendo dentro un film horror. Altro che battute spallettiane e controbattutte delaurentiisiane! Il quinto acquisto (per fortuna dico io) non si è presentato all'ombra del Vesuvio, rimanendo a stupire Udine e quel grande esempio di civiltà e tolleranza che sono i suoi tifosi.Østigård ringrazia e sorride (spero non troppo amaro). Intanto Walter Mazzarri si gloria di sé stesso. Con qualche seguito.