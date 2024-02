Napoli: ultimo giorno di mercato, lo scenario in uscita Operazioni in chiusura e grande attesa per la definizione delle liste da presentare

Il Napoli ha praticamente definito la rosa con cui vuole vivere la seconda parte della stagione per l'obiettivo minimo del quarto posto con la conferma in Champions League e con cui affronterà il Barcellona negli ottavi della massima competizione continentale. Ultime ore di calciomercato e nella sessione invernale il club azzurro ha acquistato a titolo definitivo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana e Cyril Ngonge dal Verona con gli accordi in prestito con diritto di riscatto di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth e Leander Dendoncker dall'Aston Villa. A queste operazioni si aggiunge l'accordo con Matija Popovic: il classe 2006 vivrà i primi mesi in Italia con il Monza, club con cui Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli, andrà a caccia della continuità dopo l'exploit in Supercoppa.

Pista Cagliari per Gaetano, rebus Demme

La società di Aurelio De Laurentiis ha ceduto nuovamente in prestito Alessandro Zanoli e aveva salutato Eljif Elmas, al Lipsia sin dagli ultimi giorni del 2023. E il percorso in uscita sembra quello più caldo nelle ultime ore di calciomercato. Come per Zerbin l'idea di una cessione a titolo temporaneo sembra quella utile per Gianluca Gaetano, impiegato da Walter Mazzarri nelle ultime 6 sfide di campionato e in Supercoppa, ma che punta a maggior continuità in A. C'è il Cagliari sull'ex Cremonese. Inoltre, resta in bilico la posizione di Diego Demme, con contratto in scadenza a giugno e che in caso di conferma a Napoli si ritroverebbe fuori lista per la massima serie fino al termine della stagione.