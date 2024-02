Domenica Napoli-Verona: Natan e Anguissa in gruppo Calciomercato: Gaetano verso Cagliari con la formula del prestito

Se in chiave mercato si vivono le ultime ore con la dirigenza che ha definito l'ingresso di nuove pedine già nei giorni scorsi e che è al lavoro per completare la lista con l'uscita potenziale di Gianluca Gaetano, vicino al Cagliari, e con Diego Demme che rischia di restare fuori dall'elenco e, quindi, non utilizzabile fino alla fine della stagione in Serie A (il contratto del tedesco è in scadenza il 30 giugno prossimo), il Napoli è al lavoro al training center di Castel Volturno verso la gara contro il Verona, in programma domenica (ore 15) al "Maradona".

Personalizzato per Meret e Olivera

Allenamento mattutino per gli azzurri con lavoro sul campo 3: riscaldamento e seduta tecnico-tattica, poi partitina a campo grande con Natan e Frank Anguissa che hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Il difensore brasiliano e il centrocampista camerunese sono, quindi, a disposizione di Walter Mazzarri per il prossimo match di campionato. Alex Meret e Mathias Olivera restano, invece, lontani dalla condizione utile per tornare in gruppo: solo lavoro personalizzato in campo per l'estremo difensore e per l'esterno difensivo uruguagio.