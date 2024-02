IL PIZZINO SPOT di Urgo: Come siamo messi Cose di cui rallegrarsi mi sembra che gli azzurri non ne abbiano...

Tra le poche buone notizie per il Napoli in procinto di giocarsi contro il Milan le sue chance per la partecipazione alle coppe europee che valgono meno di una ceppa, è che la partita di stasera sarà arbitrata da Daniele Doveri da Roma, fischietto di livello di gran lunga superiore alla sconfortante media dei direttori di gara italiani, nella migliore asini e presuntuosi, nella peggiore servili e arrivisti. Altre cose di cui rallegrarsi mi sembra che gli azzurri non ne abbiano, tra agghiaccianti conferenze stampa e scelte tattiche incerte o schizofreniche. Pensate un po' come siamo messi.