Mazzocchi: "Disattenti sul gol, ma avremmo meritato ampiamente il pareggio" Il terzino del Napoli commenta la sconfitta in casa del Milan

"C'è stata una disattenzione nell'occasione del gol subìto, ma oggi meritavamo sicuramente almeno il pareggio". Pasquale Mazzocchi commenta la sfida di San Siro.

"La sconfitta non rende merito alla nostra prestazione. Dovevamo essere più accorti in alcune situazioni difensive, di questi aspetti ne parleremo col mister riguardando la gara"

"In ogni caso per quello che abbiamo espresso potevamo pareggiare e lo avremmo anche meritato per le occasioni e il gioco creato soprattutto nella ripresa"

"Dobbiamo guardare avanti e lavorare a testa bassa. Questa squadra ha calciatori di talento e possiamo crescere come risultati riuscendo a gestire anche i momenti meno brillanti che possono capitare nell'arco della stagione"