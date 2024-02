Mazzarri: "Peccato, potevamo anche vincerla. Disattenti sul gol del Milan" L'allenatore del Napoli è comunque soddisfatto dopo la sconfitta a San Siro

"La nostra colpa è stata avero commesso l'errore di posizione che ha procurato il loro gol. Ma per come ci siamo espressi, con un po' di fortuna potevamo pareggiare e anche vincere". Walter Mazzarri vede positivo nella prestazione del Napoli a Milano, al di là della sconfitta.

"In settimana avevamo studiato il movimento in profondità di Theo e sapevamo cosa fare per arginarlo. Purtroppo c'è stata una disattenzione, ma nn parlo dei singoli, voglio solo dire che lì abbiamo sbagliato"

"Dopo questa analisi, va detto che abbiamo tenuto il Milan sotto, e dopo il loro pressing feroce nella prima parte, noi eravamo più lucidi e loro stanchi"

"Se fossero riuscite alcune giocate e avessimo avuto una sorte migliore avremmo potuto pareggiare e poi anche superarli. Nella ripresa abbiamo giocato bene e non c'entra il modulo, c'entra che siamo stati molto più brillanti e siamo stati superiori"

"Alla luce di queste prestazioni dobbiamo credere alla corsa alla zona Champions. L'obiettivo resta il quarto poso e se ci esprimiamo come abbiamo fatti per larghi tratti anche stasera possiamo dire la nostra"

"Mancano 15 partite e io sono fiducioso. Abbiamo calciatori in crescita e alcuni che stanno rientrando. La strada è ancora lunga e possiamo risalire in classifica"