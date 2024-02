Osimhen mercoledì a Napoli: rientro "anticipato" senza i festeggiamenti L'attaccante sabato sarà a disposizione per il Genoa. La sconfitta della Nigeria accelera i tempi

E' previsto per mercoledì il rientro di Victor Osimhen in Italia: non è ancora chiaro se già quel giorno il nigeriano potrà allenarsi, ma lo farà sicuramente nella giornata di giovedì. Il sabato successivo il Napoli sarà impegnato al "Maradona" contro il Genoa, e l'attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Osimhen è stato sconfitto in finale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria: trofeo alla Costa d'Avorio. Notizia comunque positiva per il Napoli, visto che in caso di vittoria delle "Eagles" il rientro di Osimhen sarebbe stato ritardato a causa degli inevitabili festeggiamenti in patria, ai quali il giocatore avrebbe sicuramente partecipato.