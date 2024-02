Osimhen torna, ma le sue condizioni saranno da valutare Mazzarri aspetta a braccia aperte il suo bomber: il Napoli ha dimezzato i gol

Voltare pagina e prepararsi a un ciclo delicato, con la Champions all'orizzonte. Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno aspettando il ritorno di Victor Osimhen. Sabato c'è il Genoa al "Maradona", e la speranza di Mazzarri è di riavere il suo bomber già a disposizione. Per il tecnico toscano soltanto un gol segnato dal nigeriano nella sua gestione: poi l'arrivederci il 23 dicembre dopo l'espulsione nella gara contro la Roma. Dopo quasi due mesi l'attaccante dovrebbe rientrare, anche se non è ancora chiaro il giorno del suo rientro dopo la Coppa d'Africa. Osimhen dovrebbe atterrare domani a Napoli, con l'obiettivo di allenarsi normalmente giovedì e quindi essere a disposizione per la partita. Tuttavia, bisogna tenere sempre in conto i capricci dell'attaccante: dalla Nigeria, infatti, si parla di condizioni fisiche non perfette e di stanchezza dopo la cavalcata in Coppa d'Africa, culminata con la finale e la sconfitta contro la Costa d'Avorio.

Da capire, quindi, in quali condizioni si presenterà l'attaccante. Mazzarri ha bisogno di lui, soprattutto dopo essersi conto che i sostituti del nigeriano, Raspadori e Simeone, hanno segnato insieme meno dei 7 gol complessivi realizzati da Osimhen. Ma in generale sono i numeri offensivi del Napoli a preoccupare: nella gestione Mazzarri 15 gol in 16 partite, esattamente la metà di quanti la squadra ne aveva segnati sotto la gestione del contestatissimo Garcia. La confusione tattica regna ancora sovrana: i tanti cambi di modulo, anche durante una singola partita, hanno fatto perdere certezza alla squadra. Ma la fine dell'emergenza (col Genoa mancherà solo lo squalificato Juan Jesus) dovrebbe indirizzare Mazzarri verso il ritorno stabile al 4-3-3.