Elmas non dimentica: "Vincere a Napoli è qualcosa di inspiegabile" Il centrocampista macedone è stato ceduto a gennaio al Lipsia

Parola a Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, passato al Lipsia nello scorso mercato di gennaio. Queste le sue parole a Marca:

Com'è il passaggio dal sole di Napoli all'inverno tedesco?

"Un po' complicato. Difficile affrontare un trasferimento in inverno. Ha lasciato cinque anni spettacolari a Napoli. E me ne andavo dopo aver vinto lo scudetto. Ho fatto questa scelta perché andavo in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti, che gioca sempre in Champions... E soprattutto perché lavora molto con i giovani e guarda al futuro".

Come è stato vincere lo Scudetto a Napoli?

"Qualcosa che non si può spiegare, davvero. Vincere con il Napoli è sempre più difficile. È una città di gente dal sangue caldo, innamorata del calcio e della propria squadra. È qualcosa che può solo essere sperimentato. Ho avuto la fortuna che la mia pelle provi quella sensazione. Napoli e la sua gente saranno sempre nel mio cuore".