IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il resto meno

Francesco Calzona è il classico coniglio uscito dal cappello magico di Aurelio De Laurentiis. Prima di Napoli-Barcellona di lui si sapeva che era stato in città per 4 anni, 3 come vice di Sarri e uno di Spalletti, che aveva una filosofia di gioco molto simile alla loro e che era onesto dererminato e competente. La domanda tuttavia che albergava nei cuori di tutti i tifosi del Napoli era: "Sarebbe bastato tutto ciò per affrontare i blaugrana con un minimo di possibilità, non dico di vincere, ma almeno di competere degnamente?". Il risultato diceva dì, il resto meno. Ma con qualche attenuante.