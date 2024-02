Napoli, Calzona ha iniziato a cambiare il Napoli: tutte le sue mosse Già col Barcellona si è visto pressing alto e atteggiamento coraggioso, anche in fase di sofferenza

Diverse le novità introdotte da Francesco Calzona sulla panchina del Napoli dopo la prova contro il Barcellona: padronanza ed occupazione del campo, baricentro alto, capacità di riempire non solo la trequarti ma anche l’area avversaria e prudenza assai relativa, perché il Napoli abbonda in quella qualità che adesso va ostentata in campionato, tra Cagliari, Sassuolo e Juventus, le tre partite che in una settimana definiranno il destino.

Le sei novità del Napoli di Calzona:

1. costruzione dal basso

2. possesso

3. pressing alto

4. terzini che spingono in fascia

5. manovra con palla veloce

6. libertà d’azione negli ultimi 30 metri