Lavoro personalizzato per Ngonge: è ancora out L'esterno belga salterà la sfida contro il Cagliari, ma dovrebbe tornare col Sassuolo

Salterà anche la sfida contro il Cagliari uno degli ultimi arrivati in casa azzurra. Anche ieri Cyril Ngonge ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra per colpa di unaffaticamento muscolare che lo aveva fermato alla vigilia della partita contro il Barcellona. Si spera di recuperarlo almeno per la trasferta in casa del Sassuolo.