Ballottaggio Traoré-Zielinski: Calzona chiede qualità a centrocampo Ultime scelte di formazione per la sfida di domani in casa del Cagliari

Rimettere in ordine il Napoli, ripartendo dalle certezze e provando ad arginare gli interventi di De Laurentiis. Il nuovo allenatore Francesco Calzona fissa i punti per il rilancio degli azzurri, che rinvigoriti dalla quasi certezza del quinto posto Champions in classifica, vogliono iniziare la rincorsa a partire da domani a Cagliari. Calzona ripartirà dal 4-3-3, con Kvaratskhelia che tornerà ad agire sulla sinistra e Osimhen punto di riferimento in attacco. Al nuovo allenatore piace un centrocampo di qualità, per questo sta spingendo per la riabilitazione di Zielinski, trovando un'intesa col presidente De Laurentiis. Si proverà a puntare di nuovo sul polacco, ma forse non da subito: è aperto il ballottaggio con l'ivoriano Traoré, che ha fatto vedere buone cose col Barcellona ma che non ha i novanta minuti. Per questo è possibile una staffetta tra i due.

La scelta obbligata per la gara di domani alle 15 riguarda la difesa, con lo squalificato Di Lorenzo che sarà sostituito da Mazzocchi, che per la prima volta giocherà nel suo ruolo naturale. Per il resto solo certezze, con Meret tra i pali, coppia di centrali ancora con Rrahmani e Juan Jesus e Olivera favorito su Mario Rui a sinistra. A centrocampo non si toccano Lobotka e Anguissa, mentre Politano completerà il tridente offensivo. Out Ngonge, mentre Osimhen svolgerà oggi il provino decisivo dopo la febbre causata dal mal di gola di ieri. Non dovrebbero esserci problemi, e il nigeriano è pronto a partire dal primo minuto e tornare a segnare anche in campionato: la sua ultima rete in Serie A proprio contro il Cagliari nella partita d'andata, gara nella quale sbagliò anche un calcio di rigore.