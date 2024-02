Per Calzona un debutto senza sconti Il nuovo allenatore esordisce in Serie A, ma a Cagliari già non ha alternative: deve solo vincere

Riparte da Cagliari la rincorsa del Napoli a un posto in Champions League. Dopo la parentesi di coppe europee è molto probabile che l'Italia avrà a disposizione anche il quinto posto. Un'occasione che sembra un regalo per il Napoli, che può sfruttare la possibilità per non farsi sfuggire l'obiettivo minimo stagionale. E si riparte con il terzo allenatore stagionale: oggi a Cagliari Francesco Calzona farà il suo debutto in Serie A, dopo il positivo esordio in Europa nel pareggio col Barcellona. Il Napoli è nono in classifica, e non ci sono alternative alla vittoria: servono i tre punti in Sardegna, ma anche mercoledì nel recupero contro il Sassuolo, sempre più in caduta libera.

Calzona non può fallire la doppia occasione contro due avversarie abbordabili, anche se sarà difficile raggiungere Atalanta e Bologna, che occupano gli ultimi due posti utili. Col Cagliari torna Osimhen dopo oltre due mesi. Dopo il gol in Champions l'attaccante cerca in Sardegna la decima rete stagionale: l'ultima volta proprio contro il Cagliari nella partita d'andata lo scorso 16 dicembre al Maradona. Politano e Kvaratskhelia completeranno il tridente, mentre a centrocampo è duello tra Zielinski e Traoré per una maglia. Gli altri due titolari sono Anguissa e Lobotka. In difesa non ci sarà lo squalificato Di Lorenzo, sostituito da Mazzocchi. Mario Rui e Olivera in ballottaggio a sinistra, mentre la coppia di centrali sarà quella con Rrahmani e Jesus. Meret tra i pali.