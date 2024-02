Osimhen recupera: sarà titolare a Cagliari Il nigeriano ha smaltito il mal di gola dei giorni scorsi. Torna in campionato dopo due mesi

Nella giornata di rifinitura il Napoli si è allenato questa mattina all’Ssc Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma oggi alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato colgruppo ed è pienamente recuperato.

I?CONVOCATI:?Meret, Gollini, Contini, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Cajuste, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen