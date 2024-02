Raspadori: "C’è rammarico e rabbia, dovevamo chiudere la partita" L'attaccante del Napoli: "Un peccato non vincere in questo modo"

"C'è rammarico e rabbia, non solo perchè abbiamo preso gol allo scadere ma soprattutto perchè dovevamo chiudere la partita prima". Jack Raspadori, che ha fornito un delizioso assist per il gol di Osimhen, esprime la propria delusione per il pareggio a Cagliari.

"La partita l'avevamo preparata bene, eravamo padroni del gioco dopo la rete di Victor, poi però abbiamo sprecato alcune occasioni per il 2-0 e lì c'è davvero tanta amarezza"

"Dobbiamo reagire, la nostra testa deve pensare positivo ed analizzare ciò che non stiamo facendo bene. Fimchè ci sono punti a disposizione c'è la speranza di poter risalire"

"Il nostro dovere è dare il massimo e credere di poter scalare la classifica, dobbiamo ritrovare la nostra qualità e dare tutto in campo".

"Con Calzona stiamo lavorando ad una idea precisa di gioco, abbiamo la volontà ma anche la consapevolezza di poter esprimere un calcio di collettivo. Quando i risultati non arrivano è tutto più difficile ma spetta a noi riuscire a trovare la strada giusta"