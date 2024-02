IL PIZZINO SPOT di Urgo: Finisce in vanagloria Tutto scorre nella più ostinata ordinarietà, il gioco resta senza sbocchi o soluzioni plausibili...

Il Napoli è fuori da tutto, pure da sé stesso. Niente e nessuno potrà far rivivere ai tifosi azzurri quelle meravigliose emozioni che ormai appartengono a un passato che non tornerà più, chissà per quanto tempo. Tutto sprecato, tutto disperso. I giocatori migliori deprezzati o sviliti, alcuni sul piede di partenza, altri con la voglia di farlo. Non c'è centravanti che tenga, non c'è ritorno che cambi le carte in tavola, tutto scorre nella più ostinata ordinarietà, il gioco resta senza sbocchi o soluzioni plausibili. Chi dovrebbe giocare da leader lo fa da gregario e tutto finisce in vanagloria.