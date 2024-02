Santacroce: "Il gol del Cagliari arriva da un errore da scuola calcio" L’ex difensore azzurro e talent scout ospite de “La Domenica Azzurra”

“L'errore di Juan Jesus è stato clamoroso. Credo che già dai Pulcini, o meglio dagli Esordienti, viene insegnato come leggere quella situazione. Inoltre un'occasione del genere non puoi non aspettartela al 96', specie da una squadra come il Cagliari. Era una situazione molto facilmente leggibile, quello di Juan Jesus è stato errore veramente grandissimo, di attenzione e di marcatura, non riesco a capire come ha fatto a sbagliare. Io non avrei mai consentito a Luvumbo di segnare in quella situazione, per nulla al mondo. Il Napoli ha una mentalità sbagliata, il fulcro del pensiero di Spalletti era unione, essere squadra, stare uniti. Ora non c'è più niente di questo aspetto. Lo testimoniano gli errori di Politano e Simeone. In quelle due situazioni hai la possibilità di chiudere la partita, non devi guardare all'io, se la gara fosse stato sul 2-0 forse sarebbe stato più comprensibile”.