Calzona prepara il turnover, ma Ngonge non c’è Domani in casa del Sassuolo torna Di Lorenzo dopo la squalifica. Possibilità anche per Traorè

Non dovrebbe esserci Cyril Ngonge nel recupero di domani in casa del Sassuolo. Anche ieri l’esterno belga si è allenato da solo in palestra: segnalo chiaro di come il paventato recupero per la gara di domani sarà rinviato. A questo punto l’orizzonte è la sfida di domenica contro la Juventus. Ma l’assenza dell’ex Verona non impedirà a Calzona di mettere mano al turnover. Proprio per la sfida contro i bianconeri occorrerà gestire le energie, ma dopo la deludente prestazione a Cagliari è opportuno provare a cambiare qualcosa. Si profila una sostituzione in ogni reparto, con Di Lorenzo che rientra al posto di Mazzocchi dopo la squalifica. Dall’altro lato Mario Rui prenderà il posto diOlivera. Novità probabile anche a centrocampo, con Traoré pronto a rilevare Zielinski.

Una novità anche in attacco, con Lindstrom che potrebbe insidiare il posto a Politano e Raspadori. Queste le scelte più probabili perportare a dare una scossa positiva alla irriconoscibile squadra azzurra. E dopo la gara di Cagliari, il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti al Konami Training Center in vista della trasferta di domani, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo alle 18 nel recupero della 21esima giornata. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato ieri dall’inizio sono stati impegnati in lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto attivazione, seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Da escludere, quindi, il recupero di Ngonge: l’ex Verona ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Nessun problema invece per Osimhen, che partirà dal primo minuto.