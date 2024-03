Napoli, Ngonge salta anche la Juventus Niente da fare per l'esterno, che può puntare al Barcellona. Fuori anche Cajuste per circa 15 giorni

Quattro gare senza Ngonge per Calzona da quando siede sulla panchina del Napoli. Infortunio serio per l'ex Verona che non è ancora pronto per tornare in campo.

Cyryl Ngonge, prima fermato da un trauma a un ginocchio e poi da un problema muscolare, ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra: dovrebbe tornare a disposizione venerdì prossimo per la sfida con il Torino.