IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quelli che si era A Sassuolo è piaciuta la convinzione di essere di nuovo quelli che si era, svantaggio compreso

Del Napoli visto a Sassuolo, al di là del ridondante punteggio e della (presunta) pochezza dell'avversario, resta la più che dignitosa prestazione, in chiara controtendenza con tutte - ripeto tutte - quelle fino ad allora fatte dalla squadra azzurra in questo (non più) scorcio di campionato. Le analisi si sono sprecate, anche le più sofisticate, perfino corredate di frecce e diagrammi. Si è passati dal popolo "eretico' a quello "credente" in un battibaleno. Ma a me, più dei "25 metri più su nel campo", mi è piaciuta la convinzione di essere di nuovo quelli che si era, svantaggio compreso. Provare per credere!