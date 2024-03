Napoli-Juventus è la sfida tra i bomber Osimhen e Vlahovic Il nigeriano ha segnato cinque gol in tre partite, ma anche il serbo è in ottima forma

Ventisei gol in due. Osimhen undici, Vlahovic quindici. Stasera allo stadio Maradona si contendono il titolo di bomber il nigeriano padrone di casa e il serbo ospite. Sono due centravanti dalle reti pesanti. Entrambi sono molto importanti per il Napoli e la Juventus. Quando ci mettono lo zampino per gli avversari non c’è la possibilità di salvarsi. Sono stati sempre fatti paragoni tra i due ma l’anno scorso fu Victor ad essere magnificato per il rendimento realizzativo costante che permise agli azzurri di vincere il terzo scudetto della storia. Per Dusan le cose non andarono molto bene. Ebbe molti problemi fisici. In questo torneo, invece, è andato molto meglio dando una grossa mano ad Allegri a vincere le partite a corto muso. Non hanno potuto dire i due predecessori di Calzona in riva al Golfo. Sì perché il numero 9 africano è mancato la bellezza di 15 gare. Ma nonostante ciò è a soli 4 gol da Vlahovic che dimatch ne ha disputati molti di più (23).Sicuramente la tripletta nel recupero con il Sassuolo gli ha dato la possibilità di risalire la graduatoria dei cannonieri. Ma ora che è ritornato dalla Coppa d’Africa proprio non ha intenzione di fermarsi. Ormai ha ancoraqualche mese di tempo a disposizione per essere protagonista in Italia con la maglia del Napoli.