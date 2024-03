Stadio Maradona, Manfredi: "So che De Laurentiis ha una proposta e io aspetto" Non è ancora chiaro se l'impianto di Fuorigrotta farà parte di Euro 2032

«Siamo in attesa della proposta. So che il Napoli ci sta lavorando, appena arriverà la valuteremo anche insieme al ministro rispetto per valutare anche le necessità e le opportunità finanziarie di sostegno. C’è la nostra massima disponibilità perlavorare e realizzare finalmente uno stadio all’altezza della nostra città». Lo ha detto il sindaco di Napoli,Gaetano Manfredi, rispondendo aduna domanda sullo stadio Maradona, a margine della cerimonia con cui Napoli ha passato a Potenza il testimone di “città italiana dei giovani”.