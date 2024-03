Calzona: "Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora da migliorare" L'allenatore del Napoli: "Ma c'è ancora molto da migliorare"

"Sono felicissimo per questo successo, ho visto una squadra che ha voglia di crescere". Francesco Calzona esprime la propria soddisfazione per la splendida serata azzurra.

"Siamo sulla strada giusta, ma ovviamente c'è ancora tanto da migliorare. E' chiaro che vincere certe partite lancia un segnale importante sia sotto l'aspetto tecnico che mentale"

"Quello che mi dà maggiore serenità è vedere una squadra ordinata e coesa, ogni giorno lavoriamo con l'intento di progredire e dare il massimo sempre"

"Stasera ci siamo espressi bene ma in alcuni casi abbiamo avuto un possesso palla troppo sterile che a me non piace. Dobbiamo verticalizzare di più con maggiore decisione"

"Ho visto che alla fine del primo tempo avevo giocatori che erano pronti ad entrare con entusiasmo e convinzione. E quelli che erano in campo stavano dando il massimo. Queste sono indicazioni che ci fanno capire che stiamo lavorando nella direzione migliore"

"La Juventus è stata brava a reagire, e noi siamo stati bravi a cercare di vincere anche dopo il pareggio. Ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli, mostrando la propria qualità. In dieci giorni non si fanno miracoli, quindi il merito è el gruppo che sta cercando di ritrovare la propria identità"