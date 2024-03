Barcellona, Xavi nei guai: conferme dalla Spagna su forfait De Jong-Pedri Il Napoli sarà impegnato il 12 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions

Trasferta basca amarissima per il Barça, che non va oltre al nulla di fatto contro un Athletic Bilbao vistosamente affaticato dopo la vittoria di giovedì scorso sull’Atletico Madrid nel ritorno delle semifinali di Coppa del Re, e che, per di più, rischia di perdere per diverso tempo i fondamentali Frenkie de Jong e Pedri, usciti entrambi per infortunio. A questo punto, i due centrocampisti difficilmente potranno partecipare alla sfida di Coppa Campioni col Napoli del prossimo 12 marzo. Lo scrive il Corriere dello Sport con il corrispondente dalla Spagna.