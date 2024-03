Napoli, l'esultanza di Kvaratskhelia fa felici i tifosi I gesti dell'attaccante fanno capire che vuole restare a Napoli anche in futuro

Tutti hanno notato l'esultanza rabbiosa di Kvaratskhelia dopo il gol alla Juventus. Il georgiano è esploso di gioia e mentre si avvicinava ai tifosi ha indicato il Maradona con la mano, come a dire: io resto qui. Un gesto che non è passato inosservato e che potrebbe anche essere indizio in vista del futuro.

Tante ipotesi e troppe voci sul futuro di Kvara, ma il futuro sembra ormai segnato: rinnovo e permanenza. Almeno per un altro anno. La prossima sarà l'estate dell'addio di Osimhen e difficilmente Adl si priverà anche di Kvara. Che intanto risorge, segna ancora, e indica ai tifosi di star bene a Napoli. Una doppia bella notizia che inaugura il mese di marzo.