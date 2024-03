Domani la ripresa: da valutare le condizioni di Rrahmani Calzona ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti. Il difensore ha un fastidio muscolare

Amir Rrahmani è uscito nel corso del secondo tempo per infortunio. Al suo posto è entrato Ostigard. Come scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale, saranno da valutare le condizioni dell'ex difensore del Verona sostituito ieri per un risentimento all'adduttore destro. L'allenatore Francesco Calzona ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti.