È la vigilia di Napoli-Torino: novità per Rrahmani Al "Maradona" azzurri chiamati a rilanciarsi davvero nella corsa a un posto Champions

Rifinitura al centro tecnico di Castel Volturno per il Napoli ed emerge una novità dall'ultimo report. Amir Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo nella prima parte della seduta per poi lavorare regolarmente in gruppo nella seconda fase della sessione. Il difensore kosovaro non sarà protagonista nel prossimo match, ma accelera nel recupero e mette il Barcellona nel mirino con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì alle 21.

Calzona non potrà contare Cajuste e Ngonge

Il Napoli penserà alla sfida contro i catalani solo dalla tarda serata di venerdì: testa innanzitutto alla corsa Champions che può essere rilanciata dalla terza vittoria di fila in campionato contro il Torino al "Maradona". Francesco Calzona non potrà contare su Jens Cajuste e Cyril Ngonge, da solo lavoro personalizzato in campo: lontani dal gruppo il centrocampista svedese e l'attaccante belga.