Napoli-Torino, Zielinski può tornare titolare Calzona potrebbe risparmiare Traoré in vista del Barcellona di martedì

Un amore lungo otto anni non può finire senza più emozioni. Piotr Zielinski non può andare all’Inter lasciando l’amaro in bocca a quei tifosi che l’hanno sempre sostenuto. E ancora lo fanno. La qualità del polacco è unica. Sicuramente farà anche la fortuna dei nerazzurri. Ma per adesso è ancora un calciatore del Napoli. Indossa la maglia azzurra col tricolore. Un tricolore atteso tanto e conquistato meritatamente anche da lui. Stasera il centrocampista dovrebbe trovare spazio dal primo minuto contro il Torino. Anche perché è fuori dalla lista Champions e quindi martedì non partirà per Barcellona. Quale migliore occasione per fare la differenza in una partita dove la posta in palio èmolto alta. Calzona sta puntando ultimamente come è giusto che sia. L’ex Sassuolo ci sarà per forza di cose in Europa.

E quindi meglio farlo riposare per far esprimere al massimo Piotr. Che nonfa Zielinski da molto tempo. Non ha mai avuto molta continuità nella sua carriera partenopea ma quando è stato in forma ha incantato gli amanti della pelota. Danzava sul pallone e non dava punti di riferimento agli avversari. Adesso che mancano undici partite al termine del torneo di Serie A potrebbe impegnarsi un poco di più. Non è facile trovarsi in una situazione abbastanza imbarazzante. Ad inizio stagione avrebbe voluto rinnovare con il Napoli ma De Laurentiis disse di aspettare. Poi il suo manager ha deciso di portarlo all’Inter a parametro zero e il patron si è arrabbiato moltissimo. Il povero Mazzarri ha dovuto fare di necessità virtù e l’ha tenuto fuori dai giochi per qualche gara. Anche Calzona ha provato a farlo ma gli ha dato un’opportunità dal primo minuto a Cagliari. Stasera potrebbe fare la stessa cosa. Come è giusto che sia. Considerato l’infortunio di Cajuste, sarebbe stato fondamentale averlo nella lista Champions. Ma meglio non pensarci.