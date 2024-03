IL PIZZINO SPOT di Urgo: Raccontarla così Il calcio è solo lo specchio delle mille cose che non vanno in questo mondo...

Il calcio è solo lo specchio delle mille cose che non vanno in questo mondo, ma ne può anche essere una rappresentazione unica di universalità e fierezza. Jorge Luis Borges, che va a buona ragione annoverato tra le più grandi personalità della letteratura di tutti i tempi, scrisse - "Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada lì ricomincia la storia del calcio’’ - a ricordarci la purezza e l'innocenza annidata con tenacia inossidabile in questo sport. La vigilia di una Napoli-Torino, mai così gravata di errori arbitrali, retropensieri e perfidie, preferisco raccontarla così.