Calzona si aggrappa a Kvaratskhelia per l'impresa Champions Il georgiano tornato ai livelli dello scorso anno: terzo gol consecutivo e di nuovo in doppia cifra

Con la zona Champions League sempre più lontana, al Napoli non resta che lottare almeno per l'Europa League e cercare l'impresa martedì nella Champions attuale in casa del Barcellona: l'accesso ai quarti potrebbe dare la scossa a una stagione fino ad ora molto complicata. È vero che il terzo allenatore stagionale, Francesco Calzona, ha ridato alla squadra identità e gioco, ma restano i difetti che gli azzurri si trascinano dietro da inizio anno: una difesa fin troppo perforabile, ad esempio. Ne sa qualcosa il nuovo allenatore, che seppur imbattuto in sei partite, ha visto la sua squadra prendere sempre gol. E poi c'è la difficoltà nel trovare continuità: ancora una volta il Napoli non è riuscito a vincere tre partite consecutive.

Ingrediente indispensabile per tentare la rincorsa a un posto in Europa. Quarto posto che sembra un miraggio, ma anche il quinto è lontano. Ecco perché i quarti di finale di Champions sembrano un traguardo sicuramente più fattibile: martedì a Montjuic si riparte dall'1-1 dell'andata. Di fronte ci sarà un Barcellona in difficoltà a causa delle tante assenze. Calzona, invece, ha il merito di aver ritrovato il miglior Kvaratskhelia: il georgiano è andato in doppia cifra e col terzo gol consecutivo sembra tornato ai suoi livelli. Al suo talento si aggrappa il Napoli per provare a vivere almeno una notte da sogno in un'annata tormentata.