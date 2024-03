IL PIZZINO SPOT di Urgo: Juric e Orsato Il Napoli doveva sapere che con i granata ci sarebbe stato Orsato, a (non) vedere e provvedere

Un Napoli non trascendentale surclassa un Torino fatto a immagine e somiglianza di quel bilioso e attaccabrighe di Ivan Juric. Pletorico nei comportamenti sgraziati e bellicosi, oltremodo simulatore di danni subiti, protestario per definizione e perdigiorno quando gli conviene, le sue (cattive) lezioni sono state tutte e con pieno merito apprese e messe in pratica dai suoi calciatori sul campo di Fuorigrotta, nessuna esclusa. Certo il Napoli ci ha messo del suo, in particolare sul gol subito, ma doveva sapere anche che con i granata ci sarebbe stato Orsato, a (non) vedere e provvedere.