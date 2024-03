De Laurentiis, super premio al Napoli per il Mondiale per Club Il presidente avrebbe promesso 10 milioni in caso di qualificazione

Nonostante la sconfitta del Bologna ieri contro l'Inter, e aspettando gli altri scontri diretti di oggi, la corsa al posto Champions del Napoli è sempre più complicata. Il pareggio interno contro il Torino rende la qualificazione quasi impossibile, con l'Europa League che sembra un obiettivo più concreto. Sarebbe una forte delusione per il presidente De Laurentiis, che aveva fissato il quarto posto come obiettivo minimo. In attesa di capire se l'Italia avrà a disposizione anche un quinto piazzamento, l'attuale Champions League sembra l'ultima speranza per ridare dignità a una stagione fino ad ora molto negativa. Martedì in casa del Barcellona il ritorno degli ottavi: si parte dall'1-1 dell'andata, con i blaugrana che pur essendo secondi in campionato hanno tante assenze.

Il Napoli proverà a centrare di nuovo i quarti di finale, replicando il piazzamento della scorsa stagione, ma in ballo c'è molto di più. Gli azzurri sono vicini alla qualificazione al Mondiale per Club 2025, che si giocherà in estate e che avrà una formula tutta nuova. Non sarà facile, servono due vittorie nelle prossime tre partite. Il presidente avrebbe stanziato un ricco bonus per la squadra in caso di qualificazione. Il premio sarebbe altissimo: ben 10 milioni di euro per stimolare il Napoli a firmare l'impresa e scalzare la Juventus, attualmente davanti ai partenopei per il mondiale. L'altra italiana certa della qualificazione è l'Inter, mentre la Lazio, già eliminata dalla Champions, è ormai fuori dai giochi.