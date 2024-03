Dopo l’Inter c’è la sosta: Osimhen è convocato per due amichevoli Dovrebbero essere 12 i convocati per la prossima sosta di campionato

Dopo la sfida contro l’Inter di domenica sarà tempo di sosta, e c’è anche VictorOsimhen nell’elencodei convocati della Nigeria per le due amichevoli contro Ghana e Mali in programma il 22 e il 26 marzo. Entrambe le gare si disputeranno a Marrakech, inMarocco. Intanto, Tante, troppe partite saltate dal Napoli per Victor Osimhen. Venerdì sera ha toccato quota cento per lui su 142 partite, va da sé che il calcolo è banale. Il bomber nigeriano ha saltato già 42 partite da quando è a Napoli. Praticamente ne gioca 2 su 3, ne salta 1 su 3. Dal 2020-2021, in tre stagioni e mezzo di Napoli, su 141 partite di campionato ne ha giocate appena 99 tra impegni con la Nigeria e troppi guai.