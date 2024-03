Gaetano brilla ancora a Cagliari il napoletano già un rimpianto Il centrocampista ha segnato anche sabato contro la Salernitana

Ancora un gol (e un altro annullato) per Gianluca Gaetano col Cagliari. Il centrocampista, che è uscito nell’intervallo per motivi fisici, è stato il migliore in campo nel match contro la Salernitana. Già un rimpianto per il Napoli, perché a Calzona avrebbe fatto sicuramente comodo. Una cessione che si è rivelata sbagliata.