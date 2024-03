Rrahmani vuole esserci col Barcellona. In dubbio Ngonge e Cajuste Anche oggi allenamento solo in parte col gruppo per i tre infortunati del Napoli

Meno di 24 ore e il Napoli sarà a Barcellona per la vigilia Champions del ritorno degli ottavi di finale. Gli azzurri scenderanno in campo martedì alle 21 allo stadio Olimpico di Montjuic, il secondo impianto cittadino che ospita le gare interne dei blaugrana. Il Camp Nou è in fase di ricostruzione dopo la demolizione della scorsa estate. Il secondo stadio è molto più piccolo, con una capienza di appena 20mila spettatori. Anche per questo l'allenatore del Barcellona Xavi, che non avrà Pedri e De Jong, ha chiesto ai tifosi di riempire gli spalti e supportare la squadra. Intanto, il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Center Center di Castelvolturno. Rrahmani, Ngonge e Cajuste hanno svolto una prima parte di lavoro con la squadra e successivamente allenamento personalizzato in campo.

Tuttavia, il difensore dovrebbe essere recuperato, ma sarà tutto più chiaro dopo l'allenamento di domani mattina, prima della partenza per la Spagna. Poche speranze per Ngonge e Cajuste, anche se Calzona ha un problema a centrocampo vista l'indisponibilità di Zielinski, Demme e Dendoncker, tutti e tre messi fuori dalla lista Champions. E' stato designato l'arbitro dell'incontro: sarà l'olandese Danny Makkelie una gara decisiva per il Napoli: si riparte dall'1-1 dell'andata per tentare di centrare i quarti di finale per la seconda stagione consecutiva.