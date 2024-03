Pochi dubbi per Calzona: scelta la formazione anti Barcellona A centrocampo torna Traoré titolare: in attacco Politano favorito su Raspadori

Francesco Calzona, a conti fatti e uomini blindati, ha già un’idea di formazione piuttosto chiara per la sfida di martedì sera a Barcellona. Il tecnico ha ben chiari gli undici che proveranno l'impresa in terra catalana con Meret in porta e linea difensiva a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani al fianco di Juan Jesus, e Olivera a sinistra. Il ritorno di Traore ed il solito tridente A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Traore; in attacco il tridente classico Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Rispetto alla partita con il Torino, insomma, i cambi saranno tre: Rrahmani per Ostigard, Olivera per Mario Rui e Traore per Zielinski.