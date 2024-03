Barcellona-Napoli sarà trasmessa in chiaro: dove vederla Il big match di Champions League su Canale 5 alle ore 21

Dopo l'1-1 del Maradona, il Napoli sfiderà martedì il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara fondamentale anche per la prossima partecipazione al Mondiale per Club degli azzurri sarà trasmessa alle 21 anche in chiaro, ecco dove poterla vedere.

Diretta tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Spor 4K (213), Sky Sport (252), Infinity+

Diretta streaming: SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky GO, NOW