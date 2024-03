Calzona recupera tutti per Barcellona: il report da Castel Volturno Tutti a disposizione: recuperano Rrahmani, Cajuste e Ngonge. Solo il difensore sarà titolare

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center ed arrivano buone notizie per Francesco Calzona, che recupera tutti per la sfida al Barcellona. Questo il report diffuso dal club azzurro: "Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Di seguito partitina a campo ridotto e seduta tecnico tattica. Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno lavorato in gruppo".